В США акула растерзала ушедшего на обед сотрудника Центра боевых операций ВМС

По данным портала "АиФ", гражданский служащий Военно-морского центра боевых действий США, расположенного в Панама-Сити (Флорида), подвергся нападению акулы в обеденное время. Об этом информирует газета The New York Post.

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Инцидент произошел с 30-летним мужчиной, который решил искупаться в бухте вместе с сослуживцем. В процессе плавания на него напела акула, в результате чего пострадавшему были нанесены серьезные ранения обеих рук.

К месту происшествия немедленно прибыли спасательные службы, оказавшие первую медицинскую помощь. На данный момент состояние раненого оценивается как крайне тяжелое; вероятно, потребуется его экстренная транспортировка в специализированный травматологический центр.

Командующий базой Тристан Оливейра подтвердил факт нападения и заверил, что руководство учреждения предоставит полную поддержку пострадавшему и его близким. Личность мужчины не раскрывается.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели 35-летнего подводного охотника в Австралии после атаки акулы.