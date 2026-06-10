В Башкирии задержали банду, перевыпускавшую сим-карты погибших бойцов СВО

В Стерлитамаке правоохранительные органы задержали группу преступников, занимавшихся перевыпуском сим-карт погибших бойцов СВО для вымогательства денег у их родственников.

© Российская Газета

По информации МВД РБ, организаторы этой криминальной схемы привлекли к участию сотрудников офисов продаж мобильных операторов. За денежное вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали сим-карты погибших или пропавших без вести участников СВО. Восстановленные номера использовались для звонков родственникам погибших. Преступники, используя угрозы и психологическое давление, под различными предлогами вымогали у них деньги. Как уточнили в пресс-службе УФСБ Башкирии, банда успела перевыпустить более 30 сим-карт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны девять участников преступной группы, включая пятерых сотрудников офисов продаж. Во время обысков были изъяты мобильные устройства, электронные носители информации, банковские карты и сим-карты.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

Некоторые из задержанных находятся в следственном изоляторе, остальные - под подпиской о невыезде.

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и поиску возможных соучастников.