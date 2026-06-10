Волонтеры рассказали об останках, обнаруженных на месте поисков Усольцевых

Обнаруженные в районе поисков семьи Усольцевых останки оказались животного происхождения. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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В период с 4 по 9 июня добровольцы искали семью в районе Кутурчинского Белогорья, исследуя труднодоступные участки, скальные массивы и густую растительность, в том числе с помощью беспилотников. В распоряжении поискового отряда оказалась серия аэрофотоснимков, которая позволила создать высокоточные ортофотопланы. Снимки обрабатывались нейросетью.

В «ЛизаАлерт» отметили, что на фото были обнаружены костные останки. Однако после проверки пешими группами выяснилось, что они животного происхождения.

На прошлой неделе были возобновлены масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. В течение шести дней спасатели обследовали 50,5 квадратных километров горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Поиски были приостановлены, не дав результатов.

Опытный походник Александр Трепуков выразил мнение, что у спасателей осталось мало шансов найти Усольцевых. По словам эксперта, задача усложняется наличием травяного покрова, на котором уже не осталось следов. Из улик могли сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы найти крайне сложно, резюмировал специалист.