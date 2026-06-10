Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 53 человек

Мощные подземные толчки магнитудой 7,8 у побережья острова Минданао привели к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели более полусотни местных жителей.

Трагедия унесла жизни 53 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные филиппинского Бюро противопожарной защиты. Стихийное бедствие произошло в минувший понедельник ранним утром.

«Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего на Минданао, возросло до 53», – сообщил телеканал GMA. Личности некоторых жертв трагедии пока остаются неустановленными.

Сейчас в пострадавшем регионе активно продолжаются поисково-спасательные операции. Власти оценивают масштаб нанесенного ущерба, однако доступ к отдельным районам серьезно затруднен из-за разрушенных дорог.

Ранее сообщалось, что число жертв разрушительных подземных толчков достигло 19 человек. В результате мощного катаклизма пострадали более двухсот жителей острова Минданао. У побережья страны полиция зафиксировала цунами с высотой волн до 1,4 метра.