В Свердловской области суд наказал мужчину за нападение его собаки на детей

В Арамиле осудили хозяина агрессивной собаки, напавшей на двух детей, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Перед судом предстал житель Арамиля Степан Богданов, владелец собаки породы помесь хаски и маламута. Как было установлено, 13 марта текущего года он отпустил питомца гулять без присмотра.

«Животное находилось на территории рядом с домом, а также на детской площадке возле местного Дворца культуры. Там собака и напала на 5-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. В результате дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны головы и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

В отношении хозяина животного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Судья признал Богданова виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Вред, нанесенный здоровью потерпевших, оценили в 18 878 рублей. Именно такую сумму взыскали в пользу истца.