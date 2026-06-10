В Москве студента ранили ножом из-за спора о политике

23-летнего студента ударил ножом сосед по комнате в общежитии на юге Москвы. Молодого человека госпитализировали.

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Как стало известно «МК», инцидент произошел во вторник в Борисовском проезде. В общежитии для студентов строительного университета уроженец Таджикистана конфликтовал со своим соседом. Постояльцы не сошлись в политических взглядах.

В какой-то момент приезжий из Средней Азии получил от своего оппонента удар ножом. Пострадавший нашел в себе силы спуститься на первый этаж здания и позвать на помощь консьержа.

Сейчас состояние раненого оценивается как стабильное. Он продолжает находиться под наблюдением медиков.