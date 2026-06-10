Сыновей-подростков московского кардиохирурга обвинили в афере на 40 миллионов

Подростки, являющиеся сыновьями кардиохирурга из московского Пироговского центра, работали на мошенников и украли из квартиры драгоценности на 40 миллионов рублей.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Несовершеннолетних сыновей кардиохирурга из московскоого Пироговского центра и начальника службы безопасности столичной фармацевтической компании обвинили в мошенничестве. Они помогли преступникам обчистить квартиру жертвы на 40 миллионов рублей, — говорится в публикации.

Аферисты обманули 15-летнего школьника. Они сообщили ему, что его «Госуслуги» якобы взломали злоумышленники. Парень поверил и начал действовать по инструкциям мошенников. Он увел маму из квартиры, куда и проникли двое подозреваемых. Они забрали серьги с бриллиантами, часы, золотые цепочки деньги, в том числе в валюте. Позднее их задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве осудили братьев-близнецов, которые работали на аферистов и забрали у девочки-подростка сейф с 3,6 миллиона рублей. Каждый из них проведет за решеткой два года.