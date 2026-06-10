Глава Дагестана назвал причину пожара на газопроводе

Разгерметизация стала причиной факельного пожара на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед в Дагестане. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин.

«На магистральном газопроводе... произошли разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты», — написал он в мессенджере «Макс».

С места происшествия эвакуировали свыше 140 человек, никто не пострадал, отмечает RT. Возгорание на объекте ликвидировано.

Обстановка в районе ЧП стабильная, жители уже вернулись в свои дома. Ранее стало известно, что на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана произошло три взрыва и возник факельный пожар высотой до 15 метров.