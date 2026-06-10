В Югре завели дело о похищении 10-летней девочки

Уголовное дело возбуждено по факту похищения 10-летней девочки, которая пропала и позже была найдена живой в Нижневартовске.

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 июня обвиняемый похитил ребенка у Комсомольского озера в Нижневартовске. Он запугал девочку и заставил сесть в машину, после чего увез домой, где незаконно удерживал.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка 7 июня ушла гулять к озеру и не вернулась. Через двое суток она была найдена живой, у ребенка не обнаружили видимых телесных повреждений.