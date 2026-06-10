Из здания музея-панорамы "Оборона Севастополя", атакованного ВСУ, удалось спасти три фрагмента поврежденного огнем полотна. Работа по эвакуации остальных уцелевших частей продолжается, сообщила пресс-служба музея.

Вопрос реставрации и восстановления передан профильным специалистам, которым предстоит оценить состояние живописи и определить, возможно ли проведение восстановительных работ.

В музее уточнили, что все исторические фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали, так как в здании экспонировалась восстановленная версия, написанная группой советских художников в 1954 году.

Тем временем внутри музея идет проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания и окончательного завершения тушения пожара.

"На протяжении почти 16 часов сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий пожара. Основное возгорание внутри здания локализовано", – заявил директор музея Михаил Смородкин.

ВСУ атаковали Музей обороны Севастополя в ночь на 10 июня. Он является объект культурного наследия и одним из главных символов города-героя. В результате удара загорелась крыша здания.

Развозжаев напомнил, что во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны панорама уже подвергалась массированной бомбардировке немецкой авиации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Киев пытается бить по истории, но ее невозможно победить или предать забвению.