Ручная макака насмерть загрызла 6-летнего мальчика

Шестилетний ребёнок трагически погиб в провинции Накхонситхаммарат (Таиланд) - на мальчика напала ручная макака, принадлежавшая его дедушке, пишет издание Mothership.

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Трагедия произошла 6 июня, когда ребёнок гостил у родственников в деревне. Во дворе дедушки находилась привязанная к дереву макака, которую семья содержала в качестве домашнего животного. Когда мальчик проходил рядом, обезьяна внезапно проявила агрессию и атаковала. Примат вцепился в ребёнка зубами и нанёс серьёзные травмы.

Пострадавшего ребенка родственники отвезли в медучреждение, но врачи не смогли его спасти. Укус оказался столь тяжёлым, что были повреждены внутренние органы.

Правоохранителям известно, что обезьяна была на привязи и не была освобождена в момент нападения.