В Подмосковье мужчина попытался пробраться в детский сад

В Орехово-Зуево неадекватный мужчина попытался пробраться в детский сад, заявив, что считает себя ребенком.

© Мослента

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

«Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения», — сообщили представители ведомства.

Сообщение о странном россиянине поступило из образовательного заведения на улице Лопатина. Очевидцы рассказали, что неизвестный приставал к прохожим и нецензурно выражался, а затем попытался зайти на территорию детского сада.

«В ходе разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался проникнуть туда, потому что считает себя ребенком», — уточнили в Росгвардии.

Ранее в Долгопрудном мужчина в нижнем белье пытался проникнуть в детский сад в Подмосковье. Его оперативно задержали.