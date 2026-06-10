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Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

Lenta.ru

Гендиректор компании «Экологистика» Рустам Кочесоков, который является монополистом в области обращения с отходами, не доплатил более 500 миллионов рублей налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста
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По версии следствия, Кочесоков во время исполнения госконтрактов искажал налоговую отчетность, чтобы занизить налоговые платежи. Схема состояла в использовании фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные платежи, после эти отчеты подавались для получения вычетов по НДС.

У Кочесокова и руководства организации прошли обыски. Фигуранту предъявлено обвинение, также его проверяют на причастность к совершению других экономических преступлений.

Ранее сообщалось, что с подачи директора Росгвардии Виктора Золотова под суд отдали двух генералов.