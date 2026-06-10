Рейс из Москвы в Ульяновск повторно отложили из-за воздушной угрозы

Вылет самолета «Аэрофлота» по маршруту Шереметьево — Ульяновск перенесли во второй раз за утро, назначив отправление на 11:00 по московскому времени.

Изначально борт под номером СУ1288 должен был подняться в воздух в 06:00, однако из-за закрытия воздушной гавани в Баратаевке рейс сначала отложили на три часа, а затем продлили время ожидания.

По информации «МК в Ульяновске», о первом изменении графика путешественники узнали всего за 20 минут до планируемого начала прохода на борт. Причиной масштабного сбоя в расписании авиаузла стало официальное объявление на территории Ульяновской области режимов беспилотной и ракетной опасности.

Представители авиакомпании заверили, что задержка вызвана исключительно соображениями безопасности пассажиров, которым на время ожидания предоставят все положенные по закону услуги.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области силовики пресекли попытку нападения на персонал пенитенциарного учреждения перед крупным религиозным праздником.