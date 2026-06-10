Каспарову* запретили продавать квартиру за 176 миллионов в Москве

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с московской квартирой, принадлежащей бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову*. Стоимость жилья оценивается в 176 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

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— Приставы наложили запрет на регистрационные действия с квартирой в Хамовниках площадью 297 квадратных метров. Теперь ее нельзя продать, подарить или переписать на другого владельца, — говорится в публикации.

Причиной такого решения послужили штрафы в размере 90 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Квартира Каспарову* досталась от матери.

В декабре прошлого года следствие потребовало заочно арестовать шахматиста, обвиняемого в публичных призывах к терроризму. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В марте 2024-го Каспаров* попал в список террористов и экстремистов.

*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.