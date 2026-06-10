"Табуретный убийца" из Алтая ответит за грехи 90-х

В Алтайском крае 65-летний мужчина предстанет перед судом за убийство двух человек, совершённое в 1999 году. Преступление оставалось нераскрытым более 27 лет, пока в 2026 году следователям не удалось установить личность подозреваемого. Мужчина уже дал признательные показания и рассказал о деталях той ночи, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

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По данным следствия, трагедия произошла во время застолья с коллегами на съемной квартире в городе Камень-на-Оби. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и табурет и нанес одному из собутыльников множество смертельных ранений. Второй мужчина попытался вмешаться, но также получил тяжелые травмы. Несмотря на полученные ранения, второй потерпевший прожил еще несколько месяцев, но скончался в больнице.

Долгое время мотивы и обстоятельства двойного убийства оставались загадкой для следствия. Технологии и оперативная работа позволили закрыть это дело спустя почти три десятилетия.

Теперь следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Обвиняемому грозит длительное заключение за совершенное преступление. Судебный процесс по этому резонансному делу начнется в ближайшее время.