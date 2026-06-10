Мусорного монополиста задержали в Москве

В Москве задержали главу компании «Экологистика» и монополиста в области обращения с отходами 39-летнего Рустама Кочесокова, недоплатившего налогов на 500 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным источника, Кочесоков заключал госконтракты на вывоз мусора из детских садов и больниц в Кабардино-Балкарии, а после искажал налоговую отчетность, чтобы занизить налоговые платежи. Схема состояла в использовании фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные платежи, после эти отчеты подавались для получения вычетов по НДС.

Возбуждено уголовное дело, Кочесокову предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Приморье начался суд над тремя жителями за хищение у бездомных выплат за участие в СВО.