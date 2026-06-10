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Мусорного монополиста задержали в Москве

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В Москве задержали главу компании «Экологистика» и монополиста в области обращения с отходами 39-летнего Рустама Кочесокова, недоплатившего налогов на 500 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Мусорного монополиста задержали в Москве
© Лента.Ru

По данным источника, Кочесоков заключал госконтракты на вывоз мусора из детских садов и больниц в Кабардино-Балкарии, а после искажал налоговую отчетность, чтобы занизить налоговые платежи. Схема состояла в использовании фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные платежи, после эти отчеты подавались для получения вычетов по НДС.

Возбуждено уголовное дело, Кочесокову предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Приморье начался суд над тремя жителями за хищение у бездомных выплат за участие в СВО.