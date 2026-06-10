У бездомных похитили выплаты за СВО

В Уссурийском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в хищении выплат у бездомных за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Перед судом предстали Федор Кузьмич, Ольга и Алексей Панкратовы из Октябрьского района, которым вменили мошенничество, уточняет «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета России, они подыскивали бездомных и обманом заставляли их подписать контракт с Минобороны. Под предлогом помощи в сборе и оформлении документов для военной службы убеждали оформить нотариальную доверенность, благодаря которой впоследствии похищали с их банковских счетов выплаты. Жертвами мошенничества с 2024 года стали пять человек.

Общий ущерб от преступлений составил почти 8,5 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Ранее Коломенский городской суд вынес приговор троим участникам организованной группы, придумавшей отправлять бомжей на СВО ради хищения их выплат. Они получили от 4 до 7 лет заключения.