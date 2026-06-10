Вещи обнаружили в зоне поисков семьи Усольцевых

Специалисты обнаружили вещи в зоне поисков семьи Усольцевых. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

— В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам, — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что поисковые работы охватили тысячу квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности.

Волонтеры искали зацепки за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, «представляющем наибольший интерес для поиска», передает ТАСС.

Стали известны причины таинственной пропажи семьи Усольцевых

Двумя днями ранее следователи опубликовали видео возобновленных поисков пропавшей еще в сентябре прошлого года в горной тайге семьи Усольцевых.