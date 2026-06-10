Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по Самарской области

Три жителя Самарской области получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

© Вечерняя Москва

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные боевые группы ликвидировали над областью несколько десятков дронов.

— К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы, — уточнил губернатор в мессенджере МАКС.

В этот же день пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов.

Помимо этого, ночью Чебоксары подверглись ракетному удару: число пострадавших устанавливается. Власти рекомендуют воздержаться от посещения учебных учреждений до отбоя угрозы.