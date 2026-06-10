Мужчину, который выдавал себя в Сети за 14-летнюю девочку, задержали в Москве

© Вечерняя Москва

Столичные сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 8 июня, задержали мужчину, который выдавал себя в Сети за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками.

По данным Telegram-канала «112», злоумышленник использовал фейковые аккаунты в Telegram, VK и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал встречи и просил присылать фотографии.

Кроме того, он на протяжении нескольких лет посещал детские площадки и наблюдал за детьми, вел переписки с несовершеннолетними под вымышленными данными.

Мужчину задержали в момент, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион».

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности, уточнили в публикации.

До этого учителя физкультуры задержали за совращение школьниц в Воронеже. Он занимался сексом с девочками 14 и 15 лет. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, как защитить ребенка от таких ситуаций.