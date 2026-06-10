112: в Москве мужчину задержали за переписки с мальчиками от лица школьницы

Мужчину из Москвы задержали за переписки с несовершеннолетними. Об этом сообщает "112". По данным Telegram-канала, местный житель несколько дней назад приставал к первокласснику в вагоне на станции метро "Водный стадион". Правоохранители поймали мужчину. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что это не первое подобное преступление. По словам самого мужчины, он регистрировался в соцсетях и в сервисах знакомств под именем 14-летней девочки, затем писал несовершеннолетним школьникам. Во время общения россиянин просил несовершеннолетних присылать ему фото и назначал встречи у метро. Это продолжалось годами. "Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми", – сообщается в публикации. В отношении подозреваемого возбудили дело. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Не исключается, что москвич причастен к другим подобным эпизодам.