На Дальнем Востоке раскрыли незаконную добычу сотен тонн камчатского краба

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении шести местных жителей, которых подозревают в организации незаконной добычи камчатского и синего краба с ущербом государству более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с января 2023 года по март 2026 года один из жителей региона создал и возглавлял преступное сообщество, занимавшееся незаконным выловом камчатского и синего краба в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района.

Участники группы распределили между собой обязанности. Одни занимались добычей живого краба, его сортировкой, варкой и оформлением фиктивных документов о результатах промысла. Другие перерабатывали незаконно добытую продукцию в одном из цехов поселка Аян, упаковывали и хранили ее без маркировки. Еще одна группа занималась реализацией готовой продукции на территории края.

По данным следствия, за три года участники сообщества выловили более 250 тыс. кг живого краба. Причиненный государству ущерб оценили более чем в 1 млрд рублей. Следствие арестовало имущество подозреваемых, их банковские счета и рыболовецкие суда на общую сумму свыше 450 млн рублей.

В итоге на фигурантов возбудили дело по статье «Создание и руководство преступным сообществом и входящими в него структурными подразделениями в целях совершения одного или нескольких тяжких преступлений». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. Один из подозреваемых объявлен в розыск. В ходе обысков по местам жительства участников дела следователи изъяли средства связи и документацию.