Загадочно пропавшую россиянку ищут больше недели

В Полевском объявлен розыск 49-летней Ирины Глызиной, которая пропала 2 июня. Родные забили тревогу, когда перестали получать сигналы с её телефона. Женщина ушла из дома, не сказав никому о планах, и с тех пор её не видели.

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При этом она оставила дома лекарства, которые принимала регулярно, но взяла с собой пенсионную карту. Семья обратилась в полицию 8 июня, когда стало понятно, что Ирина не вернется сама.

Полицейские уточнили, что в день исчезновения на ней были бежевый плащ, синие джинсы и тёмные кроссовки. Они добавили, что Ирина страдает психическим заболеванием и нуждается в постоянном медицинском контроле.

Ранее муж 42-летней жительницы Свердловской области, чьё тело было обнаружено в реке Каменке в городе Каменске-Уральском спустя неделю после исчезновения, поделился деталями последнего дня жизни супруги.