Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на помойку

В Австралии продолжается процесс по делу бойфренда американской королевы красоты, который, по версии следствия, расправился с ней и выбросил останки на помойку. Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя Присцилла Брутен загадочно исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд. В 2019-м в расправе над женщиной, которая работала тренером по зумбе и училась на литературных курсах, обвинили ее 50-летнего возлюбленного Марка Шеридана Уодена. Останки Брутен так и не нашли, хотя полиция провела множество экспертиз и несколько раз перекопала участок, на котором стоял ее дом. Следователи уверены, что Уоден расправился с женщиной, потом зарыл на участке, а через год вывез останки на одну из свалок Брисбена.

В понедельник, 8 июня, суд заслушал показания подруг Брутен, которые рассказали, что заподозрили неладное, когда она перестала ходить на тренировки. При этом Уоден в беседах с женщинами постоянно выдавал новые версии исчезновения Брутен. Одной из подруг американки он сказал, что та прячется от миграционной службы. По другой версии, она украла у Уодена крупную сумму и сбежала. Третьей женщине мужчина заявил, что Брутен связалась с некими темными личностями и прячется от них.

Суду также предоставили аудиозапись признаний бывшей коллеги Уодена Дезире Хаципапас. Женщина утверждала, что у нее был роман с мужчиной незадолго до исчезновения Брутен. Последняя якобы ушла из дома после крупной ссоры с бойфрендом. Процесс продолжается.

Присцилла Брутен родилась в США, а затем переехала с семьей в Австралию. В юности она участвовала во многих конкурсах красоты, а ее мать, согласно некоторым источникам, завоевала титул «Мисс Аляска». При этом мать Брутен предпочитает сохранять анонимность, и СМИ неизвестно ее имя на момент победы.

Ранее сообщалось, что в смерти королевы красоты из Индии обвинили ее мужа. Мужчина добровольно сдался полиции.