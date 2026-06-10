В Вологодской области ударом ноги в живот убили Сергея Лазарева

Стало известно о трагическом происшествии на дачном участке в деревне Телячьево Вологодского округа, случившемся вечером 6 июня и стоившем жизни местному предпринимателю Сергею Лазареву.

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Согласно данным следствия, подозреваемый нанес потерпевшему удар ногой в область живота, что привело к смерти 73-летнего бизнесмена уже после прибытия бригады скорой помощи. Следственный комитет квалифицировал действия обвиняемого по части статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности), установив прямую причинно-следственную связь между ударом и летальным исходом.

Вологодский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 августа 2026 года. В пресс-службе судов отметили, что расследование находится на начальной стадии, обстоятельства инцидента выясняются. Судебная инстанция сочла арест необходимым из-за риска побега подозреваемого или давления на свидетелей для изменения показаний. Обвиняемый, 52-летний житель Вологды, ранее не судим, но против него уже возбуждено дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством), которое сейчас рассматривается в апелляции. Мужчина официально проживает в Вологде, имеет семью и работу, а на дачу в Телячьево приезжал регулярно, где был знаком с погибшим.

Конфликт вокруг данного участка имел давнюю историю. Сергей Лазарев с 2013 года взимал плату за проезд через свою землю к Кубенскому озеру, мотивируя это затратами на обслуживание и уборку дороги. В 2023 году недовольные жители обращались в прокуратуру, однако ведомство не выявило нарушений в действиях предпринимателя, признав организацию платного проезда законной. После этой проверки бизнесмен увеличил стоимость проезда с 200 до 500 рублей за автомобиль.