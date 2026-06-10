В ДР Конго количество смертей от Эболы достигло 115

Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 115. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ.

Количество инфицированных вирусом Эболы во время нынешней вспышки сейчас составляет 598. Сутки назад эти цифры соответственно составляли 101 и 550.

В лечебных учреждениях находятся 297 заболевших Эболой. Показатель смертности находится на уровне 19,2%.

Лихорадкой затронуты 25 районов в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву. В последние 24 часа не зафиксировано случаев заболевания в местах за пределами границ нынешней вспышки.

Власти продолжают выявлять лиц, которые имели в последние недели контакты с инфицированными вирусом Эболы. Показатель отслеживания контактов составляет 56,3%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла 15 мая в ДРК и Уганде. Специалисты предупреждают, что она грозит стать одной из наиболее масштабных и смертоносных за последние десятилетия.