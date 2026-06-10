Знаменитого актера не стало при загадочных обстоятельствах

В Китае при загадочных обстоятельствах не стало знаменитого актера Цзинь Цзэ. Об этом сообщает Mothership.

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33-летний актер, известный по ролям в телесериалах, почувствовал себя плохо вечером в четверг, 4 июня, после того, как он вернулся домой со съемок. Позже Цзэ обнаружили в его квартире без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно.

Агентство Цзэ подтвердило случившееся 6 июня. В официальном обращении артиста назвали очень трудолюбивым и скромным и попросили не распространять слухи о его смерти, чтобы не расстраивать его родных. Причина случившегося не называется.

При этом, как пишет Mothership, поклонники Цзэ и инсайдеры из мира кино утверждали, что в последнее время его заставляли работать на износ. В частности, актер снимался во множестве мини-сериалов, работу в которых профессионалы называют изматывающей.

Цзинь Цзэ родился в 1994 году. Он с отличием окончил Пекинский институт технологий моды и еще во время учебы основал собственный бренд. С 2013 года Цзэ работал моделью, а с 2017-го начал сниматься в кино и телесериалах. В частности, он снимался в популярных дорамах «Начать сначала» 2020 года и «Роман в законе» 2022-го.

Ранее сообщалось, что в Аргентине известной актрисы не стало при загадочных обстоятельствах. Ее нашли без признаков жизни в салоне автобуса.