Атака дронов на Владимирскую область вызвала пожар на двух объектах инфраструктуры

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Владимирскую область произошел пожар на двух объектах инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Он уточнил, что объекты находятся в Камешковском и Александровском округах.

Губернатор отметил, что пострадавших нет. Силы МЧС и Росгвардии проводят необходимые оперативные мероприятия.

10 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что емкость с топливом загорелась под Ростовом из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией 13 российских регионов 292 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее при атаке ВСУ на Белгородский округ были повреждены более 230 квартир и домов.