В Ростовской области произошло возгорание емкости с топливом из-за обломков БПЛА

Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел после подавления беспилотников в Миллеровском районе. Слюсарь добавил, что на место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб, информация о пострадавших на данный момент не поступала.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 292 украинских беспилотника самолетного типа.

Днем во вторник сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на территорию глэмпинга в Луганске пострадали две девушки.

В ночь с 8 на 9 июня системами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.