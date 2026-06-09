В МЧС назвали причину пожара на газопроводе в Дагестане

В МЧС назвали причину пожара, который произошел на газопроводе в дагестанском Кизилюрте.

По информации службы, причиной пожара оказалась разгерметизация газовой трубы. Отмечается, что она произошла между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах в Кизилюртовском районе. В результате началось факельное горение.

В данный момент пожар потушен, в результате никто не пострадал. Газопровод был перекрыт.

«Со слов диспетчера ООО “Газпром Трансгаз Махачкала” запас газа имеется на трое суток. Давление в газопроводе 43 кг/см3», — сказано в сообщении МЧС.

Пожар на газопроводе в дагестанском Кизилюрте произошел вечером 9 июня.