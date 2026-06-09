В Белфасте демонстранты сожгли автобус

Протестующие в Белфасте сожгли городской автобус и начали закидывать полицейские машины бутылками. Кадры происходящего в столице Северной Ирландии распространила вещательная корпорация Би-би-си.

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По ее информации, группы демонстрантов собрались в нескольких частях города. Во многих случаях манифестанты одеты в черную одежду, а их лица закрыты масками. Некоторые демонстранты также поджигают мусорные баки.

На улицы выведены усиленные патрули полиции и специальные подразделения по противодействию беспорядкам, которые используют бронированные машины Land Rover.

Беспорядки начались после того, как гражданин Судана напал с ножом на человека вечером 8 июня. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в соцсетях видео нападения, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника.

Раненый мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.