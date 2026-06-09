Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидирован

Пожар на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Ведомство уточнило, что ликвидировать огонь удалось в 22:40 по московскому времени. В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
В телеграм-канале администрации городского округа отмечается, что газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов будет прервано в течение ближайших суток.
"Несмотря на поздний час, все службы полностью мобилизованы и продолжают работать в усиленном режиме", – указывается в сообщении.