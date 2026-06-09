Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидирован

Пожар на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

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Ведомство уточнило, что ликвидировать огонь удалось в 22:40 по московскому времени. В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

В телеграм-канале администрации городского округа отмечается, что газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов будет прервано в течение ближайших суток.