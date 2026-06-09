Названа причина пожара в Дагестане

Причиной пожара в Дагестане могла стать разгерметизация участка трубопровода
Причиной пожара на газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем телеграм-канале.
"Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий", – отметил он.
Пресс-служба регионального управления МЧС РФ уточнила, что все остатки газа с перекрытого участка выгорели. При этом, как подчеркнуло ведомство, имеется запас газа на трое суток.
"Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами кизилюртовского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПАО "Газпром" и управления аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Махачкала", – добавляется в сообщении.