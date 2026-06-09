Что известно о взрыве в Кизилюрте к этому часу

9 июня в дагестанском Кизилюрте произошел взрыв с последующим пожаром на участке магистрального газопровода.

По предварительной информации, на газопроводе произошло несколько взрывов, после чего была прекращена подача газа. После этого горение самоликвидировалось. В данный момент наблюдается горение сухой травы на площади около 20 кв. метров.

Власти Кизилюрта заявили, что возгорание произошло на магистральном газопроводе, а не на автозаправочной станции. На фоне ЧП была временно ограничена работа части коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Жителей ближайших домов эвакуировали, на месте работают сотрудники МЧС. Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.