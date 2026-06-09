Момент взрыва в дагестанском Кизилюрте попал на видео

В дагестанском Кизилюрте на магистральном газопроводе диаметром 1 200 мм произошли три взрыва. Видео одного из них опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во вторник, 9 июня, между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах, около автозаправочной станции «Метан».

Очевидцы рассказали, что слышали три громких хлопка.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, над местом взрывов поднимаются столбы пламени, черный дым застилает небо.

В ГУ МЧС по Дагестану отметили, что высота факельного горения в месте взрыва и пожара достигает 15 м, газопровод перекрыт с 718-го по 661-й км; на место ЧП направлены силы и средства по 1 БИС (2 АЦ, 15 ПСЧ и 11 ПСЧ) — 25 человек и 7 единиц спецтехники.

В районной администрации уточнили, что жертв и пострадавших нет, жители близлежащих домов эвакуированы.

Позже к месту ЧП были направлены дополнительные расчеты, число специалистов выросло до 37, количество техники — до 10 единиц.

У места возгорания в Кизилюртовском районе дежурят бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф.