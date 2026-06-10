Стали известны сроки начала ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром, 10 июня. Об этом информирует правительство Республики Дагестан в мессенджере «Макс».

«Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток», — сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, работы по восстановлению могут занять до трех суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации.

В Дагестане опровергли сообщения о подрыве магистрального газопровода

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

В то же время информация о якобы подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед не соответствует действительности. Сообщения опроверг глава Кизилюрта Саид Маматханов.

Одному человеку понадобилась медицинская помощь после взрывов на магистральном газопроводе в Кизилюрте Республики Дагестан, он получил отравление в процессе съемки пожара. Мужчину направили в Кизилюртовскую ЦРБ, где он находится под наблюдением врачей.