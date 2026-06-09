Жители 250 домов эвакуированы после взрывов на газопроводе

Спасатели эвакуировали жителей всех 250 домов села Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе Дагестана. Причина – взрывы и пожар на газопроводе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану, три взрыва прогремели вечером 9 июня на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед, между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Факел пожара после взрыва поднялся на высоту 15 метров.

По данным местных властей, эвакуированы около 140 человек. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.

ОБНОВЛЕНИЕ (22:04): Факельное горение на месте ЧП ликвидировано в Кизилюртовском районе Дагестана, жертв и пострадавших нет, пишет ТАСС со ссылкой на власти.