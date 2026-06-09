Число жертв землетрясения на юге Филиппин выросло до 41

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 у побережья Сарангани на острове Минданао на юге Филиппин возросло с 37 до 41, передает телеканал GMA News.

В пресс-службе Управления гражданской обороны отметили, что более 470 человек получили ранения, еще 4 числятся пропавшими без вести.

Заместитель пресс-секретаря Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями (OCD) Диего Мариано сообщил, что по состоянию на 6 утра 8 июня было зарегистрировано 33 погибших (18 в Сарангани, 12 в городе Генерал-Сантос и 3 в Южном Котабато). Четверо погибших было зарегистрированы в регионе Давао.

Позже число погибших выросло до 38 человек, затем под обломками обнаружили еще 3 тела.

В управлении пояснили, что, по состоянию на 9 июня, в 54 центрах эвакуации находятся 8725 семей или 31700 человек.

Представитель OCD Джуни Кастильо заявила, что большинство погибших были обнаружены под обломками зданий. Она добавила, что спасатели все еще работают в наиболее пострадавших районах.

По предварительным оценкам, повреждены девять мостов и 19 дорог, ущерб составил свыше 900 млн песо (1,053 млрд рублей). Пострадали 2505 домов, 460 из них полностью разрушены.

Министерство социального обеспечения и развития (DSWD) предоставило гуманитарную помощь на сумму свыше 4 млн песо (4,6 млн рублей).

Филиппины — одна из самых уязвимых к стихийным бедствиям стран мира. Из-за своего положения в Тихоокеанском «Огненном кольце» (сейсмическом поясе) страна часто сталкивается с землетрясениями.