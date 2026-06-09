МЧС: Пожар в Кизилюрте произошел на месте взрыва газопровода

Пожар в дагестанском Кизилюрте произошел в результате взрыва газовой трубы. Сейчас высота факельного горения на месте происшествия достигает 15 метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Дагестан.

По данным ведомства, на месте ЧП слышали три взрыва. Газопровод частично перекрыт.

"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе "Моздок - Казимагомед" с последующим факельным горением высотой до 15 метров", - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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О возгорании в промышленной зоне Кизилюрта стало известно вечером во вторник. Эвакуированы около 100 жильцов близлежащих домов, перекрыты две улицы.