В дагестанском Кизилюрте произошел сильный пожар

В промышленной зоне дагестанского Кизилюрта произошел сильный пожар — возгорание возникло на газораспределительной станции. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

Подробности пожара пока не сообщаются. Информации о возможных пострадавших в администрации также не предоставили.

«Крупный пожар в промышленной зоне города. Предположительно горит газораспределительная станция. Подробности в ближайшее время», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, причиной пожара стал прорыв газовой трубы рядом с АЗС. Источник сообщает, что сейчас спасатели оцепили район — решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов.

Ранее три человека пострадали при пожаре на юге Москвы.