Медведь внезапно напал на туриста и едва не отгрыз ему руку

Американец Дэниел Крэйго, 32 года, отправился в одиночный поход в Национальный парк Глейшер в штате Монтана. Днем 28 мая он шел по тропе и увидел маленького медвежонка. Подняв голову, он заметил взрослого гризли всего в 5 метрах от себя. Об этом пишет New York Post.

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Дэниел начал громко говорить, чтобы предупредить медведя, однако это не сработало. Самка гризли бросилась на него и вцепилась в правую руку.

Медведица волокла его несколько метров, а затем отпустила и убежала.

Дэниелу повезло: поблизости оказался врач, который оперативно наложил жгут и остановил кровотечение. Спасательный вертолет доставил его в больницу в Калиспелл.

Сейчас мужчине уже сделали три операции, и предстоит еще одна. Лучевая и локтевая кости правой руки раздроблены на множество мелких осколков, но запястье и локоть сохранились.

Несмотря на травмы, Дэниел не собирается отказываться от путешествий по дикой природе.

Ранее сообщалось, что в США 18-летний турист погиб от теплового удара во время похода в национальный парк Гранд-Каньон.