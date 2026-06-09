Подозрительный предмет под машиной обезвредили на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы под автомобилем нашли подозрительный предмет, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен», – сказали в ведомстве.

Никто не пострадал. Главное следственное управления СК России по Москве проводит следственные и процессуальные действия.