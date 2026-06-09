На МЖД из-за удара молнии остановилось движение

Удар молнии в элемент автоматики стал причиной задержки поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел во вторник, в 16:22 на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Разряд молнии ударил в устройство и привел к его временному отключению.

В итоге, уточнили в пресс-службе, после срабатывания необходимых защитных систем электропоезд №6758 сообщением «Лесной Городок — Захарово» совершил вынужденную остановку. После возобновления работы устройства в 17:08 поезд продолжил движение.

В настоящее время ряд поездов следует с незначительным отклонением от графика. Специалисты делают все возможное для сокращения задержек электричек, констатировали в МЖД.

Ранее поезда задерживались на Ярославском направлении МЖД из-за травмирования человека. Инцидент произошел на перегоне Щелково – Соколовская.