В США загорелся грузовик с петардами и ракетами

В штате Теннесси произошёл необычный инцидент. Грузовой автомобиль, перевозивший пиротехнические изделия, загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает UPI. Пожарные расчёты города Чаттануга оперативно прибыли на место.

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Совместно с полицией они оцепили территорию. Горящие фейерверки разлетались в разные стороны, создавая реальную угрозу для других машин и для сухой растительности вдоль трассы.

Движение по автомагистрали было полностью перекрыто в обоих направлениях на время тушения пожара и ликвидации последствий. Водитель грузовика успел покинуть кабину до того, как пламя охватило весь автомобиль. К счастью, несмотря на интенсивный огонь и детонацию пиротехники, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины возгорания пока не разглашаются. Ведётся расследование. Специалистам предстоит выяснить, что привело к возгоранию — техническая неисправность, нарушение правил перевозки опасных грузов или иные обстоятельства. Полиция и пожарная служба работают над установлением всех деталей.

Этот случай служит напоминанием о потенциальной опасности перевозки пиротехники. Даже при соблюдении всех норм непредвиденная ситуация может привести к масштабному ЧП.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при перевозке легковоспламеняющихся грузов. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и серьёзных разрушений.