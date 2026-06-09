В Киргизии задержали 31 человека за подготовку терактов

Спецслужбы Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой задержан 31 член террористических организаций, готовивших теракты против сотрудников милиции и религиозных деятелей. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ провел масштабную антитеррористическую спецоперацию по нейтрализации активных членов международных террористических организаций "Катиба аль-Таухид валь-Джихад" и "Исламское государство" (запрещены на территории России - прим. ТАСС), планировавших террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, - говорится в сообщении. - В результате операции задержан 31 человек, подозреваемый в причастности к подготовке террористических преступлений, в том числе 11 человек в Ошской области и 20 человек в Баткенской области".

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