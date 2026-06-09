Экс-зампреда правительства Ульяновской области осудили за превышение полномочий

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева к трем годам трем месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда во "ВКонтакте".

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года три месяца с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок один год", - отмечается в сообщении.

Пушкарев признан виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в 2024-2025 годах чиновник, превысив свои полномочия, организовал заключение контракта с ООО "Империал" на реконструкцию канализационных сооружений в городе Барыше в Ульяновской области. При этом он создал выгодные условия для компании путем внесения изменений в условия контракта. Отмечается, что это привело к неэффективному расходованию средств федерального, областного и муниципального бюджетов на сумму свыше 158 млн рублей и срыву реализации национального проекта "Экология" на территории Ульяновской области.