В Москве задержали иностранного блогера за видео с девушками в метро

В Москве задержали блогера из Узбекистана, который снимал провокационные видео с девушками в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам Волк, блогера задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. В своих роликах задержанный приставал к пассажирам в метро, провоцируя конфликты. В итоге на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Помимо этого, издание опубликовало видео с извинениями блогера. На нем задержанный признает свою вину и добавляет, что ролики были постановочные, а все участники знали о том, что их снимают.