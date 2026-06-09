В Москве задержали иностранного блогера за видео с девушками в метро
В Москве задержали блогера из Узбекистана, который снимал провокационные видео с девушками в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По словам Волк, блогера задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. В своих роликах задержанный приставал к пассажирам в метро, провоцируя конфликты. В итоге на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
Помимо этого, издание опубликовало видео с извинениями блогера. На нем задержанный признает свою вину и добавляет, что ролики были постановочные, а все участники знали о том, что их снимают.
«Я снял ролик в метро с девушками. Это была постанова. <…> Я не знал, что такое здесь нельзя. Простите, пожалуйста», — заявил он.