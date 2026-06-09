Двое обвиняемых в избиении до смерти футболиста Ерошевича признали вину

Двое приезжих, которые обвиняются в избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича в Щелково, признали вину. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"В ходе первого по делу судебного заседания Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали вину в причинении тяжкого вреда здоровью Ерошевича, которое повлекло его смерть", - сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых также оказались двое других обвиняемых: Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов. Один из них не признает вину, другой признает частично. Пятый обвиняемый, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся от правоохранителей. Он объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Следствием установлено, что 17 августа 2025 года двое обвиняемых, находясь на парковке около бара в городе Щелкове, спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии к фигурантам присоединились трое мужчин, после чего они стали избивать молодых людей. Ерошевич с множественными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер спустя несколько дней. Второму пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Подсудимые обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ст. 116 УК РФ (побои). Дело четверых злоумышленников слушается с участием присяжных.