В европейской столице зверски зарезан автор хита о токсичных отношениях

Певец и автор песен Талей Райли, настоящее имя которого Марк Орабийи, скончался в возрасте 35 лет от ножевого ранения в лондонском саду. Полиция прибыла на место происшествия, но спасти музыканта не удалось. Согласно информации, его нашли с ножевыми ранениями в саду дома на Рэлей-роуд, и он был объявлен мёртвым на месте.

Музыкант Талей Райли был зарезан в лондонском саду, сообщила лондонская полиция, которая рассказала, что мужчина получил ножевые ранения. Музыкант, настоящее имя которого Марк Орабийи, был найден в саду дома на Рэлей-роуд, и полиция подтвердила, что Райли объявили мёртвым на месте происшествия. Официальное опознание ещё не состоялось. Как известно, другого неизвестного мужчину в возрасте двадцати лет доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, его состояние не считается опасным для жизни. По подозрению в убийстве были арестованы три человека: 27-летний мужчина освобождён под залог в ожидании дальнейшего расследования, а второй мужчина в возрасте 24 лет и 25-летняя женщина были освобождены без каких-либо дальнейших действий после допроса.

Звёзды британской музыки немедленно отдали дань уважения автору песен: хип-хоп исполнитель Стормзи написал «Мне жаль, брат», а вокалист Крейг Дэвид, который работал с Талеем над его альбомом, выразил сожаление семье погибшего. Певица Рошель Хьюмс добавила: «Я всегда буду помнить, каким добрым он был ко всем, и его дружелюбную улыбку».

Старший детектив-инспектор Джоанна Йорк, которая ведёт расследование, назвала это трагическим инцидентом и заявила, что её мысли с семьёй Марка и его близкими. Представитель правоохранительных органов добавила, что расследование продолжается в ускоренном темпе, и полиция призывает всех, кто находился в этом районе во время инцидента, обратиться к ним, особенно если у них есть записи камер видеонаблюдения.

Рэпер Чип, ранее известный как Chipmunk, отдал особую дань уважения Райли, поделившись тем, как тот стал соавтором его хита Oopsy Daisy 2009 года. Музыкант отметил, что Райли не заслужил того, чтобы уйти такой молодой, добавив: «Твоё перо будет жить вечно. Что за день. Что за жизнь! Покойся с миром, Талей Райли. Я навсегда сохраню эти воспоминания. Молитвы и мысли с твоей семьёй».

У музыканта, у которого на популярной музыкальной платформе 76 тысяч слушателей в месяц, был обширный список написанных песен, охватывающий 2010-е годы: он создавал треки для таких артистов, как Тини Темпа, Джесси Джей, Элли Голдинг, Уайли, Бритни Спирс, Халид и Крейг Дэвид, а также гастролировал с Skepta, Usher и Trey Songz по Великобритании и США.